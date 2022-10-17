



Молдова подписала контракт с румынской компанией на поставку э/э

Молдова подписала контракт с румынской компанией на поставку электроэнергии, ранее получавшейся из Украины.



С 14 октября Молдова приступила к закупке электроэнергии из Румынии, заявил министр энергетики Вирджил Попеску. Он сообщил, что румынская компания Hidroelectrica и молдавское предприятие Energocom подписали договор на поставку 100 МВт.



Молдова будет закупать у Румынии 30% необходимой электроэнергии, которую раньше получала от Украины. Цена на электроэнергию будет ниже рыночной, заверил вице-премьер Молдовы Андрей Спину, – около €90 за МВт/час.