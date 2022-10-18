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Mobileye: провал на бирже
18.10.2022 12:52 Ольга Белозерова

Mobileye: провал на бирже

Компания Intel ожидает значительно более низкой, чем ожидалось ранее, оценки IPO (первичного публичного предложения) своего подразделения беспилотных автомобилей Mobileye.

Об этом сообщает Reuters.

Mobileye, которая первоначально должна была получить оценку примерно в 50 миллиардов долларов, теперь настроена на менее 20 миллиардов долларов и продажу меньшего количество акций, чем планировалось изначально. 

Кроме этого, Intel должна опубликовать свои результаты за третий квартал 27 октября, когда, по данным Refinitiv, производитель чипов, как ожидается, сообщит о падении доходов после спада на рынке персональных компьютеров и проблем в цепочке поставок.

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