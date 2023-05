Mitsubishi выкупает акции на $2,2 млрд на фоне роста прибыли

Компания Mitsubishi планирует выкупить до 6% своих акций на сумму 300 млрд иен ($2,2 млрд), присоединившись к другим японским компаниям, подверженным сырьевым рискам, которые вознаграждают акционеров после того, как отчитались о стремительном росте прибыли, пишет Bloomberg.



Торговый дом будет проводить выкуп акций с 10 мая до конца года, сообщила компания во вторник, а также объявила о доходах за финансовый год, включая 62%-ный скачок прибыли от операций с природным газом.



Mitsubishi и другие японские компании, работающие с сырьевыми товарами, используют доходы от прошлогоднего резкого роста цен на энергоносители для проведения программ выкупа акций. Акции Sumitomo Corp. подскочили во вторник после того, как компания заявила о намерении выкупить собственные акции, а Tokyo Gas Co. и Mitsui & Co. также объявили о подобных планах с февраля.



Торговые компании имеют разветвленную сеть предприятий, включая доли в сырьевых проектах за рубежом. Они выиграли от резкого роста цен на энергоносители и ослабления иены, а также получили вотум доверия после возобновления поддержки со стороны Berkshire Hathaway Inc.