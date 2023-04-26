



Mitsubishi отказалась от производства модели Outlander в Китае

Японская автомобилестроительная компания Mitsubishi Motors сообщила об остановке выпуска своих бензиновых внедорожников Outlander в Китае, где стремительно растет спрос на электромобили.



Компания отказалась от производства данной модели всего чуть более трех месяцев спустя после того, как запустила ее в продажу в этой стране.



Внедорожники выпускались на одной из фабрик в провинции Хунань. Однако данная модель не достигла целевых показателей продаж в условиях растущей популярности в Китае электромобилей и других транспортных средств, использующих "энергию новых источников".



На крупнейшем в мире китайском авторынке происходит быстрый отход от автомобилей с бензиновым двигателем. В прошлом году каждый четвертый проданный в стране новый автомобиль относился к категории энергии новых источников. Японские производители сталкиваются с трудностями, поскольку в их модельных рядах представлены главным образом бензиновые или гибридные модели.



Nissan и Honda сталкиваются на данный момент в текущем году с падением продаж почти на 50% по количеству проданных машин в сравнении с прошлогодними результатами.



Как сообщила компания Mitsubishi Motors, она ожидает, что остановка производства приведет к чрезвычайным убыткам на сумму почти 170 млн долларов в финансовом году, завершившемся в конце марта.