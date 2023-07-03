



Министры договорились о возобновлении процесса приватизации Почты Израиля

Приватизация The Israel Postal Company Ltd. Почта Израиля – это процесс, который продолжается уже много лет, но должен был выйти на финишную прямую в ближайшем будущем. Однако недавно министр связи Шломо Кархи ввел несколько отсрочек, в основном требуя, чтобы любое закрытие почтового отделения рассматривалось им лично. Кархи утверждал, что глава Почты Израиля Мишаэль Вакнин закрывает отделения на периферии страны, пишет Globes.



Эти задержки привели к тому, что высокопоставленные чиновники Министерства финансов (генеральный директор, уполномоченный по бюджету и главный бухгалтер) написали премьер-министру Биньямину Нетаниягу письмо с призывом вмешаться, чтобы устранить препятствия и восстановить определенность в процессе приватизации.



Кархи и министр финансов Бецалель Смотрич пришли к соглашению по программе закрытия филиалов и плану восстановления, что жизненно важно для завершения приватизации. Минфин также не будет возражать против смещения Вакнина с поста председателя, а Кархи сможет назначить нового председателя, который будет последним от имени государства перед тем, как состоится приватизация.



В последние несколько дней Министерство финансов задержало деньги, предназначенные для плана восстановления процесса приватизации, что привело к тому, что министры встретились вчера вечером и договорились о продолжении потока наличных денег в обмен на снятие возражений против приватизации Почты Израиля.



В соответствии с соглашением, на слушаниях перед выдачей лицензии тому, кто купит Почту Израиля, будет рассмотрено установление критериев качества до закрытия филиала. Такие критерии будут учитывать потребности отдаленных населенных пунктов и более слабых слоев населения.



Кархи сказал в своем заявлении: “Я привержен приватизации только ради улучшения обслуживания населения и если она учитывает периферию и слабые слои населения, которые нуждаются в почтовых услугах и Почтовом банке. Добавление критериев качества к лицензии как условие закрытия филиалов, передача полномочий министру, ответственному за почтовые услуги до и после приватизации, и в то же время продолжение слушаний по отстранению от должности председателя компании, гарантирует, что слабые не пострадают и что процесс приватизации пойдет полным ходом на благо всех нас. Я благодарю министра Дуди Амсалема и министра Бецалеля Смотрича за их сотрудничество на благо всего общества”.



