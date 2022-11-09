



Meta уволит 11 тысяч сотрудников

Компания Meta (Facebook) уволит 11 тысяч сотрудников по всему миру.

Соответствующее решение принято на фоне сообщений о том, что гигант социальных сетей потерял миллионы долларов в предыдущие месяцы.

Объявление о сокращении примерно 13% от общей численности сотрудников компании было сделано в среду, 9 ноября.

"Мы также предпринимаем несколько дополнительных шагов, чтобы стать более эффективной компанией, сокращая дискреционные расходы и продлевая приостановку найма на первый квартал. Я беру на себя ответственность за эти решения. Я знаю, что это тяжело для всех, и я приношу извинения тем, кто пострадал", - сказал Марк Цукерберг.

Уведомление об увольнении будет отправлено сотрудникам по электронной почте в ближайшие дни.