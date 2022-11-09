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Meta уволит 11 тысяч сотрудников
09.11.2022 13:59 Алина Груднева

Meta уволит 11 тысяч сотрудников

Компания Meta (Facebook) уволит 11 тысяч сотрудников по всему миру.

 
Соответствующее решение принято на фоне сообщений о том, что гигант социальных сетей потерял миллионы долларов в предыдущие месяцы.
 
Объявление о сокращении примерно 13% от общей численности сотрудников компании было сделано в среду, 9 ноября.
 
"Мы также предпринимаем несколько дополнительных шагов, чтобы стать более эффективной компанией, сокращая дискреционные расходы и продлевая приостановку найма на первый квартал. Я беру на себя ответственность за эти решения. Я знаю, что это тяжело для всех, и я приношу извинения тем, кто пострадал", - сказал Марк Цукерберг. 
 
Уведомление об увольнении будет отправлено сотрудникам по электронной почте в ближайшие дни.
 

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