



Малайзия может остановить экспорт пальмового масла в ЕС из-за новых ограничений

Министр сырьевых товаров Фадиллах Юсоф сказал, что Малайзия и Индонезия обсудят закон , запрещающий продажу пальмового масла и других товаров, связанных с вырубкой лесов, если импортеры не смогут доказать, что производство их конкретных товаров не нанесло ущерба лесам. ЕС является крупным импортером пальмового масла, и закон, согласованный в декабре, вызвал возмущение со стороны ведущих производителей Индонезии и Малайзии.



“Если нам нужно привлечь экспертов из-за рубежа для противодействия любому шагу ЕС, мы должны это сделать”, – сказал Фадиллах журналистам в кулуарах семинара в четверг.



“Или мы просто остановим экспорт в Европу, просто сосредоточимся на других странах, если ЕС создаст нам трудности с экспортом”, – добавил министр.



Активисты-экологи обвиняют производство пальмового масла в безудержной вырубке тропических лесов Юго-Восточной Азии, хотя Индонезия и Малайзия ввели стандарты сертификации устойчивости, обязательные для всех плантаций.



Фадиллах, который также является заместителем премьер-министра, призвал членов Совета стран-производителей пальмового масла CPOPC работать вместе против нового закона и бороться с “необоснованными обвинениями” ЕС и США в отношении устойчивости производства пальмового масла. Отвечая Фадиллаху, посол ЕС в Малайзии заявил, что не запрещает импорт пальмового масла из страны, и отрицает, что закон о вырубке лесов создает барьеры для малайзийского экспорта.



“Закон в равной степени применяется к товарам, произведенным в любой стране, включая государства-члены ЕС, и направлен на то, чтобы производство товаров не приводило к дальнейшей деградации лесов”, – заявил посол ЕС Михалис Рокас.



Ожидалось, что спрос на пальмовое масло в ЕС значительно снизится в течение следующих 10 лет еще до того, как был принят новый закон. В 2018 году директива ЕС по возобновляемым источникам энергии потребовала постепенного отказа от использования пальмового топлива для транспорта к 2030 году из-за предполагаемой связи его с вырубкой лесов.



Индонезия и Малайзия подали отдельные иски в ВТО, заявив, что мера по топливу является дискриминационной и представляет собой торговый барьер.

Президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на этой неделе договорились “бороться с дискриминацией в отношении пальмового масла” и укреплять сотрудничество через CPOPC.



По данным Совета по пальмовому маслу Малайзии, ЕС является третьим по величине потребителем пальмового масла в мире. На его долю приходится 9,4% экспорта пальмового масла из Малайзии, что составляет 1,47 млн ​​тонн в 2022 году.