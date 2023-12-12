



Магазин TikTok в Индонезии откроется после сделки стоимостью 1,5 млрд долларов

Приложение для социальных сетей TikTok заключило сделку о создании совместного предприятия с индонезийским технологическим гигантом GoTo для возобновления бизнеса онлайн-магазинов в стране.



Компания, принадлежащая китайской Bytedance, планирует инвестировать более $1,5 млрд в долгосрочной перспективе в крупнейшую в Индонезии платформу электронной коммерции Tokopedia.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В октябре магазин TikTok был закрыт в Индонезии в соответствии с новыми правилами, действующими в крупнейшей экономике Юго-Восточной Азии.



В Индонезии у TikTok около 125 миллионов пользователей.



В рамках сделки TikTok купит чуть более 75% Tokopedia и объединит с ней индонезийский бизнес TikTok Shop.

