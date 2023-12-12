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Магазин TikTok в Индонезии откроется после сделки стоимостью 1,5 млрд долларов
12.12.2023 05:30 MIGnews.com

Магазин TikTok в Индонезии откроется после сделки стоимостью 1,5 млрд долларов

Приложение для социальных сетей TikTok заключило сделку о создании совместного предприятия с индонезийским технологическим гигантом GoTo для возобновления бизнеса онлайн-магазинов в стране.

Компания, принадлежащая китайской Bytedance, планирует инвестировать более $1,5 млрд в долгосрочной перспективе в крупнейшую в Индонезии платформу электронной коммерции Tokopedia.

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В октябре магазин TikTok был закрыт в Индонезии в соответствии с новыми правилами, действующими в крупнейшей экономике Юго-Восточной Азии.

В Индонезии у TikTok около 125 миллионов пользователей.

В рамках сделки TikTok купит чуть более 75% Tokopedia и объединит с ней индонезийский бизнес TikTok Shop.
 

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