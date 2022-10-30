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Лапид: добыча газа на месторождении "Кариш" снизит стоимость жизни в Израиле | Фото: GPO
30.10.2022 15:39 Алина Груднева

Лапид: добыча газа на месторождении "Кариш" снизит стоимость жизни в Израиле

В воскресенье, 30 октября, премьер-министр Яир Лапид посетил газовое месторождение "Кариш", чтобы увидеть производственный процесс.

 
Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства.
 
По словам Лапида, это месторождение содержит энергетическое и экономическое будущее Израиля.
 
"Добыча газа на месторождении "Кариш" снизит затраты на энергию в Израиле, превратит Израиль в регионального поставщика энергии и поможет Европе справиться с энергетическим кризисом", — сказал он.
 
Лапид подчеркнул, что добытый природный газ поможет снизить стоимость жизни в Израиле.
 
Он послушал отчет о добыче, которая стартовала в прошлую среду, 26 октября, за день до церемонии подписания соглашения с Ливаном о демаркации морской границы.

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