



Лапид: добыча газа на месторождении "Кариш" снизит стоимость жизни в Израиле

В воскресенье, 30 октября, премьер-министр Яир Лапид посетил газовое месторождение "Кариш", чтобы увидеть производственный процесс.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства.

По словам Лапида, это месторождение содержит энергетическое и экономическое будущее Израиля.

"Добыча газа на месторождении "Кариш" снизит затраты на энергию в Израиле, превратит Израиль в регионального поставщика энергии и поможет Европе справиться с энергетическим кризисом", — сказал он.

Лапид подчеркнул, что добытый природный газ поможет снизить стоимость жизни в Израиле.

Он послушал отчет о добыче, которая стартовала в прошлую среду, 26 октября, за день до церемонии подписания соглашения с Ливаном о демаркации морской границы.