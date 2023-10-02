



Курс Bitcoin в начале октября преодолел отметку в 28 000 долларов

В понедельник на торгах одной из крупнейших криптобирж Европы WhiteBIT, курс Bitcoin преодолел отметку в 28 000 долларов, впервые за последние 7 недель со времени резкого падения в августе.



Кроме главной криптовалюты мира, тенденцию к росту показало также большинство крупнейших активов по капитализации. В частности, Ethereum (ETH) торгуется на уровне $1730, Cardano (ADA) торгуется за $0,26, XRP от Ripple - за $0,52.



Также более чем на 13% за сутки подорожал Solana (SOL), его токен продается по $24,14.