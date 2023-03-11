



Крупнейший банк хай-тека лопнул





В среду банк Silicon Valley Bank был хорошо капитализированным учреждением, стремящимся привлечь денежные средства.



В течение 48 часов паника, вызванная тем самым венчурным сообществом, которое обслуживало и развивало SVB, положила конец 40-летнему существованию банка.



Банк был вторым по популярности, после банка Леуми, банком израильского хай-тека.



В пятницу регулирующие органы закрыли SVB и конфисковали его депозиты, что стало крупнейшим банкротством в США после финансового кризиса 2008 года и вторым по величине в истории. Падение компании началось в конце среды, когда она удивила инвесторов сообщением о том, что ей необходимо привлечь 2,25 миллиарда долларов для укрепления своего баланса. Затем последовал стремительный крах уважаемого банка, который рос вместе со своими технологическими клиентами.



Даже сейчас, когда пыль начинает оседать после ликвидации банка, неделе, члены венчурного сообщества сетуют на роль, которую сыграли в гибели SVB другие инвесторы.



"Это было порожденное истерией бегство из банка, вызванное венчурными инвесторами", - сказал CNBC Райан Фалви, финтех-инвестор из Restive Ventures. "Это станет одним из самых ярких примеров того, как отрасль отрезала себе нос, чтобы не портить лицо".



Этот эпизод является последним последствием действий Федеральной резервной системы, направленных на сдерживание инфляции с помощью самой агрессивной кампании по повышению ставок за последние четыре десятилетия. Последствия могут быть далеко идущими: есть опасения, что в ближайшие дни стартапы не смогут заплатить сотрудникам, венчурные инвесторы будут испытывать трудности с привлечением средств, а и без того потрепанный сектор может столкнуться с более глубоким недомоганием.



К концу четверга клиенты сняли с депозитов ошеломляющую сумму в 42 миллиарда долларов, согласно данным калифорнийского регулятора.



К концу рабочего дня SVB имел отрицательный баланс наличности в размере 958 миллионов долларов, согласно поданному заявлению, и не смог получить достаточное обеспечение из других источников, сказал регулятор.



Фалви, бывший сотрудник SVB, который запустил свой собственный фонд в 2018 году, указал на высоко взаимосвязанный характер сообщества технологических инвесторов как на ключевую причину внезапной кончины банка.



Известные фонды, включая Union Square Ventures и Coatue Management, в последние дни разослали всем своим стартапам электронные письма с указанием вывести средства из SVB в связи с опасениями банковского краха. Социальные сети только усилили панику, отметил он.



"Когда вы говорите: "Эй, забирайте свои вклады, эта штука провалится", это все равно что кричать о пожаре в переполненном театре", - сказал Фалви. "Это самоисполняющееся пророчество".



Теперь после коллапса, те, кто остался в Silicon Valley Bank, сталкиваются с неопределенными сроками возврата своих денег. В то время как застрахованные вклады, как ожидается, будут доступны уже в понедельник, львиная доля вкладов, хранившихся в банке, были не застрахованы, и неясно, когда они будут освобождены.



"Стремительное изъятие вкладов привело к тому, что банк оказался не в состоянии выплачивать свои обязательства по мере наступления срока их погашения", - заявил финансовый регулятор Калифорнии. "Банк стал неплатежеспособным".