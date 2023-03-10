



Рухнули акции банка, в который израильский хай-тек выводит свои средства

Падение акций Silicon Valley Bank (-60%) - сотни израильских технологических компаний оказались под ударом в результате кампании вывода средств за рубеж в связи с правовой реформой.



Акции банка рухнули на 60% и достигли самого низкого уровня с 2020 года. Moody's объявляет о снижении кредитного рейтинга банка.



Silicon Valley Bank SVB FINANCIAL GROUP специализируется на кредитовании стартапов, и предоставил миллиарды долларов стартапам, под обеспечение ценными бумагами этих компаний. В тот момент, когда акции этих компаний рухнули банк оказался в затруднительном финансовом положении.



Одновременно с повышением процентных ставок и ускорением темпов сжигания денежных средств клиентов, он недавно понизил свой годовой прогноз, после чего возник кризис - "бегство из банка". Многие клиенты хотят снять свои деньги, опасаясь, что банк закроется. Это опасный шаг, и многие боятся того, что банк заморозит снятие средств.



Silicon Valley Bank - это банк, основанный на работе с начинающими компаниями с офисами в Силиконовой долине, Лондоне и Герцлии. Текущая реальность ужесточения денежно-кредитной политики и лопнувший пузырь акций высоких технологий привели к резкому сокращению средств, привлекаемых компаниями, в результате чего ресурсы банка уменьшились. Депозитные средства уменьшились, а с другой стороны, кредиты, выдаваемые в основном начинающим компаниям, стали более рискованными. На этом фоне рейтинговое агентство Moody's вчера снизило кредитный рейтинг банка с A- до BBB+, что вызвало массовую панику клиентов, желающих забрать свои деньги из банка.



По данным Reuters, банк проводит масштабное привлечение капитала в размере 1,75 миллиарда долларов, и на этом фоне акции банка упали на 60%. По данным неофициального источника, есть клиенты банка, которые попросили снять свои деньги и получили отказ, поэтому не исключено, что Silicon Valley Bank остановил вывод средств. Помимо потери ликвидности, которую это создает для высокотехнологичных компаний, такой шаг может парализовать их операционную деятельность, поскольку их активность за рубежом поддерживается через банк, и помимо депозитных средств им будет сложно осуществлять переводы наличных за границу для оплаты поставщикам и сотрудникам.



В письме к инвесторам, написанном генеральным директором банка Грегом Беккером, он объяснил, что привлечение капитала было необходимо, поскольку банк ожидает "сохранения высоких процентных ставок, давления со стороны общественности и частного рынка, а также ускорения темпов сжигания наличности клиентами в результате инвестирования в свой бизнес".



Клиентами банка являются более 500 израильских хай-тек компаний, и он является вторым по популярности банком среди израильского хай-тека после Банка Леуми. Парадоксально, но есть израильские хай-тек компании, которые перевели в него средства из-за протестов, и теперь они опасаются, что эти средства находятся под угрозой.