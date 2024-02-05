



Кремль угрожает судами из-за передачи российских активов Украине

“Посягательством на "чужую собственность", которое подрывает основы всей экономической системы” назвал перспективу передачи российских денег Украине Дмитрий Песков.



“Если страны Запада решат использовать замороженные активы РФ, то это повлечет за собой очень долгие судебные перспективы”, - заявил Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 5 февраля.



"В случае если такие решения будут приняты, они будут глубоко незаконны, и они будут иметь и для тех, кто принимает эти решения, и для тех, кто реализует эти решения, очень долгие на многие десятилетия судебные перспективы", - заверил он.





