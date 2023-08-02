



"Корабль молока" Рами Леви пришвартовался в Хайфе



Корабль с молоком, заказанный сетью Рами Леви прибыл в порт Хайфы в начале недели, и в ближайшие дни бутылки с молоком, импортированным из Польши, появятся на прилавках филиалов торговой сети по цене 5,90 шекеля за литровую бутылку, что дешевле цены литра контролируемого молока (6,80 шекеля).



В то же время Леви уточнил: "Я не намерен импортировать больше молока. Импорт был ответом на возникший дефицит, и я надеюсь, что теперь он будет решен с помощью молочных заводов Голанских высот, у которых я начал закупать молоко. Импорт призван дать сигнал молочной промышленности, что можно импортировать молоко из-за рубежа, и они должны позаботиться о том, чтобы не было недостатка. Я единственный, кто смог импортировать молоко, но предпочитаю покупать местное. Я не заинтересован в том, чтобы обидеть молочных фермеров. Если будет дефицит, я снова буду импортировать".

