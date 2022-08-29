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Коллапс в системе образования: профсоюз учителей настроен пессимистично
29.08.2022 12:54 Алина Груднева

Коллапс в системе образования: профсоюз учителей настроен пессимистично

Профсоюз учителей пессимистично настроен на результаты переговоров с Минфином, которые бы позволили разрешить трудовой спор до начала учебного года.

 
Переговорный процесс возобновился сегодня утром, 29 августа. 
 
Одна из руководителей профсоюза Мориа Загури в комментарии радиостанции "Галей ЦАХАЛ" утверждает, что разрыв между предложениями обеих сторон по-прежнему является колоссальным.
 
"Затягивание со стороны Минфина — вот что привело нас к этому моменту. Где до сих пор был премьер-министр? У нас коллапс", - утверждает Загури.
 
Накануне глава профсоюза Яффа Бен-Давид сказала Kan, что если минфин сможет добавить к своему предложению пять миллиардов шекелей, то можно будет начать новый учебный год.
 
"Мы будем уважать любое решение, которое вынесет суд, и нам есть, что сказать, и мы также готовы к принятию превентивных мер", - сказала она.

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