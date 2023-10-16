



Китайская торговая платформа поддержала ХАМАС, израильтяне объявили бойкот

Гигантская компания по производству одежды из Китая Shein поддержала палестинскую сторону и объявила о ряде мер против Израиля. В ответ в социальных сетях раздался призыв удалить приложение платформы, на просьбу откликнулись десятки тысяч постоянных онлайн-покупателей.



Бойкот начался после того, как компания выставила на продажу палестинский флаг, а израильский флаг не появился в вариантах покупки флагов.



Кроме того, компания сообщила всем влиятельным пользователям сети в Израиле, что с сегодняшнего дня, 16 октября, прекращает с ними сотрудничество.



Еще одна мера, принятая в отношении Израиля, - отмена бесплатной доставки по воскресеньям, как это делала компания на протяжении многих лет.



Написав в социальных сетях, что, хотя "мы маленькая страна, но страна, которая много покупает", десятки пользователей сети призвали всех последователей удалить приложение "Те, кто поддерживает ХАМАС, поддерживают терроризм, мы больше не будем покупать у вас". После этого десятки тысяч израильтян стерли приложение shein.



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