



Китай ввел санкции против США из-за Тайваня

В Китае ввели санкции против пяти американских производителей военной техники из-за поддержки Тайваня со стороны США.



По данным министерства иностранных дел КНР, речь идет о недавней продаже оружия Тайваню.



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Санкции введены в отношении BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions.



"Их имущество на территории Китайской Народной Республики будет заморожено", - сказано в заявлении.



Также китайским организациям и отдельным лицам запретили сотрудничество с ними. По данным МИД КНР, продажи оружия Тайваню "серьезно подрывают суверенитет и интересы безопасности Китая".