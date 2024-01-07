Новости » Экономика
Китай ввел санкции против США из-за Тайваня
07.01.2024 08:20 Алина Груднева

Китай ввел санкции против США из-за Тайваня

В Китае ввели санкции против пяти американских производителей военной техники из-за поддержки Тайваня со стороны США.

По данным министерства иностранных дел КНР, речь идет о недавней продаже оружия Тайваню.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Санкции введены в отношении BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions.

"Их имущество на территории Китайской Народной Республики будет заморожено", - сказано в заявлении.

Также китайским организациям и отдельным лицам запретили сотрудничество с ними. По данным МИД КНР, продажи оружия Тайваню "серьезно подрывают суверенитет и интересы безопасности Китая".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы