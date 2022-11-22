



Катар подписал 27-летнее соглашение по поставкам СПГ Китаю

Qatar Energy подписала 27-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа китайской компании Sinopec. Это самый длительный контракт о поставках СПГ на текущий момент, сообщает Reuters.



Нестабильные рынки заставляют покупателей искать долгосрочные сделки, несмотря на то, что, например, в США добыча природного газа достигнет в этом году рекордных значений.



“После вторжения России в Украину в феврале возросла конкуренция на СПГ, в частности, Европа нуждается в огромных объемах, чтобы помочь заменить российский трубопроводный газ, ранее составлявший почти 40% импорта континента.”, – напоминает агентство.



“Этот день является важной вехой для первой сделки купли-продажи по проекту North Field East, это 4 миллиона тонн на 27 лет для китайской компании Sinopec”, – заявил глава Qatar Energy Саад аль-Кааби незадолго до подписания сделки в Дохе. “Долгосрочные сделки заключены и важны как для продавца, так и для покупателя”, – резюмировал он.