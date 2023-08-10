



Израильские производители оружия поднялись в рейтинге Defense News

Elbit Systems, Israel Aerospace Industries и Rafael Advanced Defense Systems входят в число 34 крупнейших компаний мира по объемам продаж.

Три крупнейшие оборонные компании Израиля – Elbit Systems, Israel Aerospace Industries (IAI) и Rafael Advanced Defense Systems поднялись в рейтинге 100 лучших оборонных компаний "Defense News" за 2023 год.



Elbit Systems, ведущая оборонная компания Израиля, укрепила свое лидерство в 2023 году, поднявшись с 31-го места в рейтинге на 21-е с выручкой в ​​размере 5,511 млрд долларов в 2022 году, что на 4% больше, чем в 2021 году, 90% из которых пришлось на оборонные продажи. Elbit обошла всемирно известные компании, такие как Rolls Royce, и приближается к доходам французской авиационной компании Dassault.



IAI также выросла в последних рейтингах. Компания подскочила с 37-го на 29-е место с выручкой в ​​2022 году в размере 4,973 миллиарда долларов, что на 6% больше, чем в 2021 году, из которых 83% приходится на продажи оборонной продукции. Среди компаний, опередивших IAI, – шведский гигант Saab.



Rafael поднялся с 41-го на 34-е место в рейтинге с выручкой в ​​размере 3,449 млрд долларов в 2022 году, что на 13% больше, чем в 2021 году, при 100% выручке от продаж оборонной продукции. Среди компаний, опередивших Rafael , – японский гигант Mitsubishi.