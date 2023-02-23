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Израильские космические стартапы получат весомое финансирование
23.02.2023 11:48 Алина Груднева

Израильские космические стартапы получат весомое финансирование

Новый венчурный фонд Earth & Beyond Ventures, специализирующийся на космической отрасли, инвестирует 125 миллионов долларов в израильские стартапы в области инновационных космических технологий.

Это первый в своем роде фонд на Святой Земле, целью которого является использование опыт Израиля в области аэрокосмической и спутниковой техники.

Он вкладывает средства в инновационные технологии, которые могут работать как в космосе, так и на Земле. По данным Israel21c, за последние годы инвестиции в космические претерпели изменения.

Если в недалеком прошлом в отрасли преобладало госфинансирование, а основное внимание уделялось исследованию космоса и обороне, то сейчас инвестиции больше поступают из частного сектора.

В краткосрочной перспективе в новом фонде Earth & Beyond надеются на то, что технологии обеспечат решение самых насущных проблем нашей планеты, а именно, предотвращение дальнейшего изменения климата, поиск новых источников энергии и разработка более быстрых вычислительных платформ.
 

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