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Из-за засухи, цены на какао достигли рекордного уровня. Шоколад подорожает
10.02.2024 04:30 MIGnews.com

Из-за засухи, цены на какао достигли рекордного уровня. Шоколад подорожает

Мировые цены на какао достигли нового рекордного уровня, поскольку засушливая погода наносит ущерб урожаю в Западной Африке.

Цены на какао на нью-йоркской товарной бирже достигли нового исторического максимума в 5 874 доллара за тонну.

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С начала прошлого года стоимость ключевого ингредиента для изготовления шоколада выросла примерно в два раза.

Рост цен на какао уже отражается на потребителях и поджимает крупных производителей шоколада.

В четверг, 8 февраля один из крупнейших в мире производителей шоколада Hershey предупредил: "Ожидается, что исторические цены на какао ограничат рост прибыли в этом году".
 

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