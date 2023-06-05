



Из-за ИИ в мае потеряли работу 4 тысячи человек

В мае месяце более 4 тысяч работников в разных странах всего мира стали жертвами увольнений из-за использования искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад компании Challenger, специализирующийся на статистике увольнений.



Специалисты прогнозируют, что этот тренд будет только расти. Общее количество несвязанных увольнений на мировом рынке труда достигло 417 тысяч рабочих мест, что в четыре раза больше, чем в мае прошлого года. Интересно, что именно искусственный интеллект стал причиной увольнения впервые.



"Прогнозируется, что ИИ станет гигантом, который создаст новые рабочие места, поскольку рынок ИИ оценивается в 1,3 трлн долларов. Однако, к 2035 году ИИ может привести к сокращению занятости на 300 миллионов рабочих мест", – рассказывает аналитик Бен Эмонс из компании Newedge Wealth.