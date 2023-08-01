



Июль стал лучшим месяцем для Тель-Авивской фондовой биржи в году

Прошлая неделя стала драматической, когда Кнессет принял закон, ограничивающий судебный административный контроль. Предприняв беспрецедентный шаг, Израильский бизнес-форум закрыл предприятия в знак протеста против закона без согласования с Гистадрутом. Тель-Авивская фондовая биржа отреагировала падением более чем на 5% в понедельник и вторник на прошлой неделе (21 и 22 июля). Однако с тех пор акции восстановились, а индексы возобновили рост.



В конце концов, несмотря на политический хаос и колебания на местном рынке, июль был признан лучшим месяцем на Тель-Авивской фондовой бирже в прошлом году. Индекс Tel Aviv 35 вырос почти на 7%, а индекс Tel Aviv 125 вырос почти на 6%. При этом S&P 500 вырос всего на 3%.



Единственным индексом Тель-Авивской фондовой биржи, упавшим в прошлом месяце, стал индекс страхования, который к концу месяца снизился на 1,5%.



Однако, июльский рост еще далек от полного восстановления от падения на Тель-Авивской фондовой бирже в предыдущие месяцы. В то время как индекс Tel Aviv 35 вырос на 4% с начала года, S&P 500 вырос почти на 20%, а Nasdaq 100 – на 37%. В других странах мира наблюдается аналогичная тенденция. В Германии индекс DAX вырос всего на 2% в июле, меньше, чем эквивалентный израильский индекс, но в этом году он вырос более чем на 18%. Аналогичная картина и в Японии, где Nikkei 225 упал на 2,7% в июле, но с начала года вырос почти на 23%.



При этом на валютном рынке картина менее радужная. Хотя шекель продемонстрировал впечатляющее восстановление по отношению к доллару США в течение июля, когда курс шекеля к доллару достиг всего 3,56 шекеля за доллар, в последние дни месяца курс превысил 3,7 шекеля за доллар.



“Похоже, что против нашей воли мы купили билет на американские горки. Примерно в день принятия закона об “основании разумности”, 24 июля были бурные торговые сессии, в ходе которых мы видели подъемы и падения на 4-5% в день в индексе банков. Курс шекеля к доллару также резко вырос, а затем снова упал”, – говорит Рой Кадош.



Эксперт указал на источник волатильности: “На дневном уровне, насколько я мог судить, это было больше связано с розничной деятельностью, а не со значительными действиями финансовых учреждений”.



Кадош считает, что одним из факторов, повлиявших на рынок, стали отчеты международных рейтинговых агентств, опубликованные сразу после принятия законодательства.



“Я полагаю, что Fitch также опубликует отчет в ближайшее время. Я думаю, что причиной стабилизации рынка с момента публикации последнего отчета является оценка того, что следующие этапы законодательства будут проводиться при широком соглашении. Есть перспектива объединения центристских сил в политике в правительство единства, и это могло бы успокоить ситуацию. Однако на данный момент все происходит случайным образом”, – добавляет он.



“Лично я считаю, что Израиль действительно может столкнуться с ситуацией, связанной с одним из рейтинговых агентств, будь то понижение самого рейтинга или прогноза рейтинга”, – прогнозирует Кадош. “Флажки, поднятые агентствами, на данный момент являются не «желтой карточкой», а скорее «почти красной карточкой". Несмотря на способность Израиля обслуживать свой долг, я опасаюсь, что одно из агентств фактически пересмотрит прогноз по рейтингу. Это может произойти в ближайшие три месяца”.



Роберт Кармели, главный инвестиционный директор Four Seasons Wealth Management, также оценил ситуацию.



“Понижение рейтинга Израиля будет катастрофой”, – говорит он. “Американские банки сейчас дают 5% годовых по вкладам. В Израиле уже 7%. Если будет понижение рейтинга, мы достигнем процентных ставок 8-9%, что станет настоящей катастрофой”.



Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы биржа будет находиться в режиме ожидания.



“В целом можно не сомневаться, что на бирже был месяц красивых подъемов, хотя шекель не так сильно восстановился. Многие учреждения решили действовать на бирже размеренно”, – предсказывают они. “Ясно, что мы будем продолжать торговаться полностью в ногу с событиями на политическом фронте, и мировые события будут играть важную роль. После положительной коррекции в июле в ближайшие месяцы мы будем опережать основные мировые индексы, пока мы не увидим существенных изменений в политической ситуации в Израиле”.



“На политическом фронте будет два-три месяца затишья. Сейчас лето, а с середины сентября у нас будет курортный сезон, поэтому объемы торгов снизятся”, – заключают аналитики.