



Инвестиции в израильскую недвижимость опережают фондовый рынок в 2022 году

Двумя основными инструментами инвестирования для израильтян являются фондовый рынок и недвижимость. 2022 год стал чистой победой на исключительно длинном пути для тех, кто инвестировал в недвижимость. Это изменило как долгосрочные тенденции, так и тенденции последнего десятилетия. Инвестиции в размере 100 000 шекелей в израильскую квартиру в 1993 году принесли бы доход в размере 374 000 шекелей к 2020 году.



Но за тот же период вложение 100 000 шекелей на Нью-Йоркской фондовой бирже принесло бы доход 767 000 шекелей, согласно индексу S&P 500. То есть почти каждый год в последние десятилетия акции опережали недвижимость.



Исследования, проведенные Дэнни Бен-Шахаром, доктором Рони Голаном и Амитаем Френкелем с факультета управления Тель-Авивского университета, показали, что израильская недвижимость в целом является лучшим вложением, если принять во внимание пассивный доход от аренды и дивидендов, а также налогов, а также тот факт, что реальное имущество позволяет большее кредитное плечо. Легче взять кредит на покупку квартиры, чем купить акции. Эта разница приводит к более высокому росту абсолютной стоимости собственности по отношению к акциям.



Согласно исследованию, 320 000 шекелей, вложенных в акции в 1998 году, стоили 1,7 миллиона шекелей в 2018 году, а 320 000 шекелей, вложенных в квартиру в Израиле в 1998 году, стоили 1,8 миллиона шекелей в 2018 году. Однако после первого десятилетия 2007 года акции стоили 1,3 миллиона шекелей, а квартира стоила всего 600 000 шекелей.



Профессор Бен-Шахар считает, что в долгосрочной перспективе показатели фондовых рынков предпочтительнее, чем недвижимость. Но за последнее десятилетие в Израиле недвижимость преобладала над акциями. За последний год триумф недвижимости над акциями был еще более ошеломляющим. Обвал фондового рынка по сравнению с огромным ростом цен на недвижимость в Израиле привел к тому, что недвижимость превзошла акции на 26,4%.



Хотя в большинстве лет индексы акций превышают индексы недвижимости, волатильность фондового рынка в периоды экономических кризисов означает, что в эти годы недвижимость значительно опережает акции. То есть акции имеют тенденцию приносить более высокую прибыль с течением времени за ту же сумму денег, но они также могут уничтожить значительную часть стоимости за один год, что происходит гораздо реже с недвижимостью. Это верно для индекса цен на недвижимость и средних квартир.



Одним из явных преимуществ недвижимости является возможность привлекать капитал, а когда эта возможность становится дороже по мере роста процентных ставок, инвестиции в рынок капитала могут оказаться более выгодными.