



"Инновационный импульс 2023": какие компании мира лидируют в содействии НТП?

Компания Lexis-Nexis недавно опубликовала престижный ежегодный отчет «Innovation Momentum 2023: The World’s Top 100 Companies», в котором рассматриваются отрасли и компании, разрабатывающие инновационные решения и вносящие вклад в научно-технический прогресс. Сюрпризом стало, что табачная промышленность лидирует по инновациям и патентам в области потребительских товаров.



Отчет отслеживает темпы развития технологий и предоставляет анализ и информацию об интеллектуальной собственности и инновациях. Его методология основана на анализе научно обоснованных индексов патентных активов и оценке их качества и эффективности, включая силу их портфеля интеллектуальной собственности за последние два года.



Анализируя глобальную динамику технологических разработок, он оценивает потенциал патентообладателей по созданию дополнительных изобретений по сравнению с их коллегами в таких ведущих категориях, как фармацевтика, потребительские товары, информационные технологии и т. д. Наконец, отчет называет 100 лучших компаний мира, продвигающих инновационные решения сегодняшних задач и закладывающих основы интеллектуальной собственности и дальнейших прорывов в будущем во всех отраслях промышленности. В отчете упоминаются известные представители фармацевтической отрасли, такие как Pfizer, Sanofi или Johnson & Johnson, технологические компании, в частности, Apple, Amazon и Samsung, производители потребительских товаров, например, Procter & Gamble, Nike, и другие ведущие компании разных направлений.



Помимо предоставления информации о прогрессе в области инноваций, отчет включает в себя подробные сведения о трех отраслях, которые служат примерами разнообразных и оперативных инноваций: химическая и сырьевая промышленность, медицинские технологические компании и табачная промышленность, для которой «инновации являются вопросом выживания, поскольку привычки потребления и регулирующие органы все больше выступают против традиционного употребления табака».



Одной из глобальных тенденций является переход к альтернативам курению сигарет, таким как электронные сигареты, устройства для нагревания табака и другие - тенденция, которая значительно усилилась в последние годы, что объясняет новаторство в этой области.

В отчете, опубликованном в прошлом году, табачная промышленность упоминалась в категории потребительских товаров наряду с такими компаниями, как Nestlé, Nike и CJ Group, но в этот раз авторы работы заявили, что «табачная промышленность доминирует в сфере потребительских товаров» с точки зрения инноваций и патентов.



Второй год подряд в отчете упоминается компания Philip Morris International (PM), которая на данный момент инвестировала более 10,5 миллиардов долларов в продвижение инноваций и разработала передовые технологические альтернативы курению сигарет (система нагревания табака под названием IQOS® в комплекте со стиками HEETS®, которая закреплена во многих патентах и ​​получила разрешение FDA на продажу в США). Сегодня Philip Morris развивается также в других направлениях и инвестирует в компании, работающие в сферах технологий, фармацевтики и медицинского оборудования.



Самые высокие темпы инноваций были зафиксированы в нескольких категориях: фармацевтика, информационные технологии (ИТ), химикаты и сырье, а также электроника и полупроводники. Этот показатель объясняется продолжающимися последствиями эпидемии коронавируса и старением населения, которые создают спрос на новые методы лечения и стимулируют инновации. Сфера информационных технологий также зависит от ускоренного внедрения цифровых технологий, вызванного эпидемией. Полупроводниковая промышленность занимается устранением проблем в поставках и разрабатывает технологии, интегрированные в решение глобальных проблем, таких как изменение климата (например, чипы в электромобилях).



США представлены в отчете больше, чем любая другая страна, с информационными технологиями и медицинскими технологиями. А вот Китай и Корея продолжают наращивать свои традиционные преимущества в области электроники, химической и сырьевой промышленности.



«Отчет показывает, что при столкновении с беспрецедентными проблемами дух инноваций может превратить невзгоды в возможности, а препятствия - в долгосрочный успех, — сказал Марко Рихтер из Lexis-Nexis. — Мы поздравляем каждую из компаний, упомянутых в отчете, и надеемся в будущем увидеть, как развиваются их инновации».

