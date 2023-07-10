



Инновационное топливо: Volvo уменьшит выбросы от морских перевозок на 84%

Volvo сократит выбросы от морских перевозок на 84% благодаря сотрудничеству с грузовыми компаниями, использующими возобновляемое топливо.



Хотя частный транспорт является основным источником выбросов во всем мире, грузовые суда также серьезно разрушают экологию. Поэтому Volvo стремится перейти от грузовых судов, использующих традиционное топливо, к тем, которые используют альтернативные возобновляемые источники энергии.



Концерн объявил, что он первым перешел на новое возобновляемое топливо для своей морской логистики, что поможет ему сократить выбросы CO₂ на 55 000 тонн в год или 84% выбросов за счет ископаемого топлива. Это эквивалентно сбережению CO₂ от 1250 электрических кроссоверов XC40 в течение всего срока службы, или выбросам грузовика, объехавшего экватор около 1 200 раз.



Над инициативой Volvo Cars работала с партнерами, предоставляющими логистические услуги – Maersk, Kuehne+Nagel и DB Schenker. С 1 июня они используют возобновляемое топливо для получения эквивалентной энергии, необходимой для всех контейнерных перевозок Volvo Cars.



Логистические компании будут использовать метиловые эфиры жирных кислот на своих судах. В основном, речь идет об отходах кулинарного масла. В Volvo говорят, что это последнее мероприятие, введенное компанией, целью которой является сокращение углеродного следа своих автомобилей на 40% в период с 2018 по 2025 год. Volvo надеется таким образом вдохновить других автопроизводителей последовать их примеру.

