



Индийский амбициозный план Apple - выпускать более 50 млн iPhone в год

Компания Apple планирует развернуть в Индии масштабное производство iPhone и выйти на производство более 50 миллионов штук ежегодно в течение следующих 2-3 лет, после чего планируется производство дополнительных десятков миллионов единиц.



Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, которые утверждают, что такая договоренность уже достигнута между Apple и ключевыми поставщиками компании. Источники также утверждают, что после этого периода планируется дополнительное увеличение производства на несколько десятков миллионов устройств.



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Ранее Foxconn, один из основных поставщиков Apple, уже начал производство iPhone 15 на своем заводе в Индии. А в компании Apple заявили о том, что готовят несколько новых моделей и обновлений на начало следующего года, чтобы прекратить спад продаж Mac и iPad, стремясь побороть падение продаж Mac и iPad.