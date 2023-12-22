



IKEA предупреждает о возможных задержках в связи с ситуацией в Красном море

Шведский гигант по производству мебели IKEA заявляет, что изменение маршрута грузовых перевозок вокруг Африки, чтобы избежать возможных атак в Красном море, может привести к задержкам поставок и даже отсутствию товара.



Недавняя волна ракетных и беспилотных ударов по проходящим контейнеровозам со стороны йеменских хути побудила многие суда избегать использования Красного моря и Суэцкого канала, через которые проходит около 10 процентов мировой торговли.



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"Эта ситуация приведет к задержкам и может вызвать ограничения по наличию некоторых товаров IKEA", - говорится в электронном сообщении компании.

