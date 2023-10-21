Иерусалим: Старый город больше не торгует
В результате кровопролитной войны ХАМАС с Израилем туристический бизнес крепко просел не только в гостиничном сегменте.
В Старом городе Иерусалима поток туристов иссяк. Все надежды на продажи развеялись как дым. Кривые, узкие улочки арабского рынка пусты. Покупать товар некому.
"Экономика рухнула". Улицы Старого города в Иерусалиме опустели: туристов здесь больше нет, магазины закрываются. Торговцы готовились к этому сезону заранее, но теперь понятно, что их надежды не оправдались pic.twitter.com/tOf46f3Hu8— DW на русском (@dw_russian) October 20, 2023