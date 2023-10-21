



Иерусалим: Старый город больше не торгует

В результате кровопролитной войны ХАМАС с Израилем туристический бизнес крепко просел не только в гостиничном сегменте.



В Старом городе Иерусалима поток туристов иссяк. Все надежды на продажи развеялись как дым. Кривые, узкие улочки арабского рынка пусты. Покупать товар некому.