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Иерусалим: Старый город больше не торгует
21.10.2023 09:19 Катя Шульц

Иерусалим: Старый город больше не торгует

В результате кровопролитной войны ХАМАС с Израилем туристический бизнес крепко просел не только в гостиничном сегменте.

В Старом городе Иерусалима поток туристов иссяк. Все надежды на продажи развеялись как дым. Кривые, узкие улочки арабского рынка пусты. Покупать товар некому.


 

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