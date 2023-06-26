



Годовой рекорд за 6 месяцев: Правительство продвигает строительство 5700 домов

Израильские власти продвигают планы по строительству около 5700 новых домов в поселениях, всего за шесть месяцев побив рекорд по количеству единиц жилья в Иудее и Самарии для израильтян.



13 056 домов, которые к 2023 году прошли через несколько основных этапов планирования, превзойдя предыдущий рекорд в 12 159 домов, которые были одобрены в 2020 году.



Количество домов, построенных на текущий момент, также больше, чем 4427 домов, построенных за весь 2022 год.