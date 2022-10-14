



Германия начала поставлять газ из Франции

Германия начала поставлять газ из Франции...



Страна получила первые прямые поставки голубого топлива из Франции через трубопровод, сообщил французский оператор сети GRTgaz. Согласно соглашению, поставки направлены на то, чтобы помочь обоим государствам преодолеть текущие проблемы с энергоснабжением.



Франция, которая менее зависима от российского импорта, чем ее восточный сосед, будет сначала поставлять 31 ГВт-ч в день, используя трубопровод в регионе Мозель. Максимальная пропускная способность новой линии составляет 100 ГВт-ч в сутки.



Хотя новые потоки даже при максимальной мощности составляют менее 2% ежедневных потребностей Германии, прямых поставок из Франции ждали с нетерпением, поскольку Берлин спешит найти альтернативные поставки и сохранить свою промышленность.



Германия также обязалась предоставить Франции, страдающей от перебоев в работе ядерных реакторов, дополнительную электроэнергию, если это необходимо.