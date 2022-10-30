



Герцог принял министра промышленности и торговли Бахрейна

Президент Израиля Ицхак Герцог принял министра промышленности и торговли Бахрейна Заида Р. Альзаяни в рамках визита экономической делегации в Еврейское Государство.



Об этом сообщает BNA.



В ходе встречи Герцог обсудил с министром и его делегацией растущие экономические отношения между двумя странами.



Отмечается, что Альзаяни сказал, что развитие отношений будет способствовать расширению возможностей инвестиционного сотрудничества между двумя странами с преимуществами для двустороннего торгового обмена.

