Герцог принял министра промышленности и торговли Бахрейна
Президент Израиля Ицхак Герцог принял министра промышленности и торговли Бахрейна Заида Р. Альзаяни в рамках визита экономической делегации в Еврейское Государство.
Об этом сообщает BNA.
В ходе встречи Герцог обсудил с министром и его делегацией растущие экономические отношения между двумя странами.
Отмечается, что Альзаяни сказал, что развитие отношений будет способствовать расширению возможностей инвестиционного сотрудничества между двумя странами с преимуществами для двустороннего торгового обмена.