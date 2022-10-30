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Герцог принял министра промышленности и торговли Бахрейна
30.10.2022 11:24 Ольга Белозерова

Герцог принял министра промышленности и торговли Бахрейна

Президент Израиля Ицхак Герцог принял министра промышленности и торговли Бахрейна Заида Р. Альзаяни в рамках визита экономической делегации в Еврейское Государство.

Об этом сообщает BNA.

В ходе встречи Герцог обсудил с министром и его делегацией растущие экономические отношения между двумя странами.
 
Отмечается, что Альзаяни сказал, что развитие отношений будет способствовать расширению возможностей инвестиционного сотрудничества между двумя странами с преимуществами для двустороннего торгового обмена.
 

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