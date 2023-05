Фонд Сороса сократил долю в Rivian и отказался от инвестиций в Tesla

Инвестиционная компания Джорджа Сороса сократила долю в производителях электромобилей, уменьшив пакет акций Rivian Automotive Inc. после падения акций на 90% и отказавшись от инвестиций в Tesla Inc, пишет Bloomberg.



Soros Fund Management продал около 10,8 млн акций Rivian в первом квартале, сократив рыночную стоимость пакета до $55,4 млн. Оставшиеся 3,6 млн акций составляют около 1,1% от портфеля акций Сороса, составляющего примерно $5 млрд в США, который в первом квартале упал примерно на $687 млн.



Нью-йоркская фирма также продала весь свой пакет акций Tesla на сумму $16 млн после того, как во втором квартале 2022 года она приобрела новую долю во время большого технологического рывка. Она сократила и другие позиции, связанные с технологиями, включая доли в Alphabet Inc, Amazon com Inc, Salesforce Inc и Intuit Inc.



По состоянию на конец года акции Rivian упали примерно на 90% по сравнению с максимальным внутридневным уровнем в ноябре 2021 года.



Состояние 92-летнего Сороса оценивается в $8,5 млрд.