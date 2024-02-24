



FlyDubai сообщает о рекордной прибыли в 572 миллиона долларов в 2023 году

Бюджетный перевозчик FlyDubai, базирующийся в Дубае, получил рекордную прибыль в размере $572 млн в 2023 году, чему способствовало то, что компания перевезла больше всего пассажиров за всю историю своей сети, объявила компания.



Государственный перевозчик, базирующийся в деловом и туристическом центре Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил о доходах в размере 3 миллиардов долларов по сравнению с 2,5 миллиардами долларов годом ранее.



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Кроме того, компания перевезла 13,8 миллиона пассажиров, побив свой предыдущий рекорд до пандемии - 11 миллионов за год.



Прибыль в 2022 году составила 327 миллионов долларов.



"Опираясь на достигнутые ранее высокие показатели, мы продолжили рост, превзойдя все уровни до пандемии, и достигли самого прибыльного года в истории авиакомпании", - говорится в заявлении генерального директора FlyDubai Гайта аль-Гайта.

