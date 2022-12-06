Европейский центробанк: Биткоин на пути к забвению
Генеральный директор Европейского центрального банка Ульрих Биндзайл и аналитик Юрген Шафф считают, что биткоин на пути к забвению. Это мнение они обнародовали в отчете под названием “Последний рубеж биткоина”.
Эксперты считают, что незначительная стабилизация цен на рынке криптовалют на прошлой неделе свидетельствует об искусственном созданном последнем дыхании перед путем к забвению. Речь идет об укреплении курса биткоина до максимума за 2 недели на уровне 17 тысяч долларов за монету.
“И это было очевидно еще до краха FTX, приведшего к обвалу биткоина ниже 16 тысяч долларов за монету”, – указали Биндзайл и Шафф.
Прогноз от чиновников Европейского центрального банка обнародован в очень важный период для рынка криптовалют, поскольку индустрия понемногу приходит в себя от стремительного коллапса криптобиржи FTX, которую раньше оценивали в 32 миллиарда долларов. Также ударом для этой сферы в 2022 году стали следующие факторы:
- Монетарная политика многих центробанков в мире в основном из-за высокого уровня инфляции;
- Прогнозы по поводу начала глобальной рецессии;
- Утрата интереса инвесторов к рискованным вложениям.
- Сложность и дороговизну транзакций;
- Спекулятивный курс криптовалюты, которую даже во время криптозимы продолжают накачивать деньгами;
- Биткоин ничего не генерирует – финансовые потоки, дивиденды, монету нельзя использовать как товар.