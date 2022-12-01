



Биткоин поднялся в цене, но установил новый антирекорд

30 ноября стоимость биткоина достигла максимума за последние 2 недели, превысив отметку в 17 тысяч долларов за монету. Вторая по популярности криптовалюта Ethereum также подорожала на 5% до 1270 долларов.,



Такую динамику аналитики объясняют тем, что участники рынка до сих пор оценивают последствия крушения криптобиржи FTX. Однако аналитики предупреждают, что к новому скачку, вероятнее всего, привели инвесторы, активно действующие при падении цены на рынке. Так что вряд ли эта тенденция будет длиться долго.



Коллапс криптобиржи подорвал доверие инвесторов к криптовалютам, поскольку это стало настоящим шоком для всех.



Однако это не единственное серьезное изменение в индустрии. В 2022 году зафиксировано серьезное уменьшение количества биткоин-миллионеров, имеющих на счетах не менее миллиона. Этот спад оценивают в 80%.