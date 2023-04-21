



Европарламент принял правила регулирования криптовалюты

Европейский парламент одобрил закон о рынках криптовалют под названием MiCA. Он позволит Евросоюзу регулировать криптоиндустрию во всех странах-членах. Об этом пишет Bloomberg.



Закон MiCA будет регулировать европейскую индустрию криптовалюты, чтобы бороться с отмыванием денег, финансированием терроризма и защищать пользователей и инвесторов. За проголосовали 517 евродепутатов, против – 38. Теперь его должны окончательно утвердить в Совете ЕС в мае. Это стало первым случаем, когда правительства решили контролировать рынок криптовалют в таком масштабе. Ожидается, что закон вступит в силу в июле 2023 года.



MiCA устанавливает правила регистрации для криптобирж и публикации данных о новых криптовалютах до того, как они появятся на биржах. Фирмы, зарегистрированные в одном из государств Евросоюза, могут работать в любом из них. В то же время MiCA определит, как криптовалютные компании будут работать с базирующимися вне ЕС. Обновленные правила Евросоюз введет с января 2025 года. Среди них будет правило “Регламента перевода средств”, требующее от криптобирж идентифицировать оба конца криптоперевода.



Европейское банковское управление и Европейское управление ценных бумаг и рынков будут контролировать криптоплатформы - они должны соответствовать правилам управления рисками и другими процессами.



Реакции на такие правила разные – некоторые игроки отрасли приветствовали новую крипто регуляцию, тогда как критики считают, что это подрывает анонимность пользователей.