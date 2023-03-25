



Energean заявляет о прибыли от добычи газа в Кариш

Energean plc (LSE: ENOG; TASE: ENOG) сообщила о мощных финансовых результатах за 2022 год после того, как в последнем квартале года началась добыча природного газа на морском газовом месторождении Кариш в Израиле. Выручка в 2022 году составила 737 миллионов долларов, что на 48% больше, чем в 2021 году, а чистая прибыль составила 17 миллионов долларов после чистого убытка в размере 96 миллионов долларов в 2021 году.



Добыча газа в Кариш началась 22 октября, и в настоящее время Energean уведомляет покупателей газа об окончании периода ввода в эксплуатацию по договорам купли-продажи газа и наступлении даты начала коммерческих обязательств. Этот процесс завершится к концу марта. К концу 2022 года компания рассчитывает завершить достройку инфраструктуры месторождения Кариш и начать добычу на месторождении Кариш Северный, при этом довести годовую добычу газа до 8 млрд кубометров.



Energean заявила, что запасы газа на шельфе Израиля выросли на 20% в 2022 году благодаря новым открытиям.



Генеральный директор Energean Матиос Ригас сказал: “2022 год стал годом трансформации для Energean, когда давнее видение стало реальностью. Это был год положительных результатов. выплатила дивиденды нашим акционерам и заложила основу для нашего будущего роста за счет открытия новых ресурсов природного газа, прилегающих к нашей инфраструктуре, и снижения рисков. Energean была единственным владельцем-оператором пяти глубоководных скважин, что принесло 20% увеличение наших запасов и ознаменовало 15-й год подряд увеличения запасов и ресурсов для Energean. Мы гордимся тем, что в этом году сможем поставить от 4,5 до 5,5 млрд кубометров газа на внутренний газовый рынок Израиля – это вклад в обеспечение безопасности энергоснабжения региона и улучшение условий жизни израильского населения за счет сокращения выбросов от вытеснения угольных электростанций”.



“Первый квартал 2023 года продолжил положительную динамику. Добыча в Кариш соответствует нашим ожиданиям, и в феврале мы поставили первую израильскую экспортную партию жидких углеводородов на международные рынки. В Египте мы получили первый газ на NEA/NI с еще три скважины должны быть введены в эксплуатацию в течение года. В Италии мы являемся третьим по величине производителем природного газа и надеемся на увеличение нашего вклада в энергоснабжение страны. А в Греции мы продолжаем наши усилия по разведке неиспользованных ресурсов страны. В 2023 году мы представим концепцию разработки района Олимп на шельфе Израиля и увеличим мощность FPSO Energean Power до 8 млрд куб., как и было обещано, нашим акционерам. Благодаря нашей стратегии заключения контрактов на поставку газа мы находимся в уникальном положении, чтобы иметь очень предсказуемый и стабильный денежный поток, несмотря на турбулентность и проблемы на международных финансовых рынках”, - говорится в заявлении гендиректора компании.



