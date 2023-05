Эмитент стейблкоинов Circle скорректировал свои резервы, опасаясь дефолта США

Компания Circle Internet Financial Ltd. скорректировала структуру резервов, обеспечивающих ее USD Coin, в пользу казначейских облигаций США с коротким сроком погашения, чтобы не попасть в потенциальный дефолт США, заявил главный исполнительный директор Джереми Аллер, пишет Bloomberg.



По словам Аллейра, компания, выпускающая второй по величине стейблкоин, больше не держит казначейские облигации со сроком погашения после начала июня, потому что не хочет нести риски "через потенциальное нарушение способности правительства США выплачивать свои долги", - сказал он в интервью.



Срок погашения текущих облигаций наступает не позднее 31 мая. По данным CoinGecko, рыночная стоимость USD Coin (USDC) по состоянию на среду составляла около $30 млрд.



Tether Holdings Ltd, оператор крупнейшего стейблкоина, сообщил в среду, что увеличил свои запасы казначейских векселей США до $53 млрд. Средний остаточный срок погашения казначейских векселей составляет менее 90 дней.



Хотя мало кто из инвесторов сомневается в том, что Америка погасит свои долги, даже технический дефолт потрясет рынок казначейских обязательств объемом $24 трлн, который является основой мировой финансовой системы.