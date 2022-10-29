



Экономика Германии неожиданно показала рост в третьем квартале

Экономика Германии неожиданно выросла на 0,3% в третьем квартале года, несмотря на высокие цены на энергоносители. Это разрушает нарратив Путина, что российские манипуляции с энергоносителями как-то могут полностью разрушить экономику Европы.



Однако отмечается, что инфляция у немцев составила 11,6% в октябре, что оказалось выше прогнозируемых показателей и является большим ростом по сравнению с прошлым годом.



За тот же период Франция и Испания замедлили экономический рост на 0,2%.