



Директор Электрической компании: Ожидайте дефицита энергии по всему Израилю



Меир Шпигель, генеральный директор Электрической компании, утверждает, что если не будут построены новые электростанции, то в 2026 году ожидается дефицит электроэнергии в центральных регионах, и именно по этой причине не эвакуируется электростанция Рединг в Тель-Авиве.



Электрическая компания закончила 2022 год с прибылью в размере 1,77 млрд. шекелей. После пересчета прибыль снизилась до 1,1 миллиарда шекелей.



"Тарифы на электроэнергию не будут снижаться так быстро. Бухгалтерская прибыль не отражает текущую деятельность. Мы запаслись большим количеством угля, и благодаря росту цен на него в мире и увеличению стоимости запасов, мы зафиксировали разовую прибыль. Кстати говоря, тариф на электроэнергию должен был вырасти", - заявил газете Маарив генеральный директор Электрической компании Меир Шпиглер.



По его словам, "прибыль предназначена для инвестиций в оборудование, транспортные средства, инструменты и развитие различных проектов. Когда вы инвестируете в электростанцию или разворачиваете сеть, стоимость инвестиций распределяется на 30 лет. Тем временем в денежном потоке возник дефицит, и нам приходится оплачивать расходы на привлечение капитала." .



Шпиглер объясняет: "В 2022 году тариф на электроэнергию дважды повышался на меньшую величину, чем должен был. После решения правительства в январе 2023 года он был повышен на 8,2%. В феврале тариф был снижен на 2% благодаря снижению акциза, а 1 апреля он должен снизиться еще на 2% благодаря падению цен на уголь".



На вопрос, почему электростанция "Рединг" в Тель-Авиве не эвакуируется и не продается, Шпиглер отвечает: "Существует проблема с регулированием вопроса планирования и строительства. Есть также проблема со способностью энергетической компании поставлять всю электроэнергию, необходимую для нужд экономики."



Он добавляет: "Единственный выход - продолжать эксплуатацию станции Рединг, иначе с 2026 года в центре страны возникнет острая нехватка электроэнергии". Рединг не работает уже год. Мы начали изучать возможность реконструкции, которая предполагает расходы в размере 400-500 миллионов шекелей. В любом случае, надежность поставки со станции упадет до 70%".