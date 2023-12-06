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Марк Цукерберг продал акции Meta впервые за два года
06.12.2023 01:26 Алина Груднева

Марк Цукерберг продал акции Meta впервые за два года

Марк Цукерберг впервые за два года продал акции корпорации Meta.

По данным информационного агентства Bloomberg, в общей сложности продано 682 тысячи акций на 185 миллионов долларов.

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В последний раз компании, управляющие состоянием Цукерберга, продавали акции в ноябре 2021 года.

Уточняется, что предприниматель все еще владеет 13% Meta, что является практически всем его состоянием в 117,7 млрд долларов.

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