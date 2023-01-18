



Цены на недвижимость в Израиле показывают изменение рыночной тенденции

Министр жилищного строительства Ицхак Гольдкнопф, открывая лотерею на получение квартир по программе “Дом со скидкой” сообщил, что готовится рабочий план строительства с целью снизить цены на недвижимость в ближайшее время, сообщает Globes.



Однако, согласно данным Центрального статистического бюро, цены на жилье вот-вот упадут, вне зависимости от действий правительства. На самом деле, цены на новые дома на открытом рынке снижаются такими темпами, каких не было в течение трех лет, а недвижимость в центральном Израиле упала в цене впервые с момента пандемии Covid-19. Обвал цен произошел в результате резкого падения спроса, вызванного повышением процентных ставок.



Наиболее характерными чертами последнего периода, по которым имеются данные, являются падение цен на новые дома и на недвижимость в центральном Израиле. Цены на новые дома упали на 0,9%, но без учета домов, купленных в рамках программы субсидирования, цены на новое жилье снизились на 2,4%.



Одно из изменений, характерных для рынка с тех пор, как процентные ставки начали расти, связано с географическими предпочтениями покупателей. В районах, возглавлявших рост цен, наступило затишье, в то время как за период с апреля, когда Банк Израиля начал повышать ставки, до середины ноября в районе Хайфы был зарегистрирован наибольший рост цен на 11,8%, опередивший Иерусалим – 10,6% и Тель-Авив – 10,2%.



На этом фоне заявление министра жилищного строительства, звучит оторванными от текущей реальности, в которой предложение жилья не является значимым фактором, а гораздо важнее финансовое положение застройщиков и покупателей жилья.



"И тут неизбежен вопрос – правильно ли сейчас продолжать лотереи “Дом со скидкой”, несмотря на то, что бремя ипотечных кредитов на покупателей растет.

В Министерстве жилищного строительства, похоже, не догадываются о существовании такой проблемы", – пишет Globes.