Болгары не договорились о поставках газа из РФ
В преддверии Нового года Болгария так и не сумела договориться о поставках газа из России на 2023 год.
Об этом сообщает издание Вlitz.
В частности, страна не продлила контракт с "Газпромом", срок действия которого истекает в воскресенье.
По словам руководительницы болгарской государственной компании "Булгаргаз" Деницы Златевой, о завершении отношений пока что судить рано.
"Закончились ли отношения, еще предстоит выяснить, но коммерческих отношений между "Булгаргазом" и "Газпромом" в рамках контракта, который заканчивается с 1 января 2023 года, не будет", - сообщила она.