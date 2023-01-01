Новости » Экономика
Болгары не договорились о поставках газа из РФ
01.01.2023 08:22 Алина Груднева

Болгары не договорились о поставках газа из РФ

В преддверии Нового года Болгария так и не сумела договориться о поставках газа из России на 2023 год.

Об этом сообщает издание Вlitz.

В частности, страна не продлила контракт с "Газпромом", срок действия которого истекает в воскресенье.

По словам руководительницы болгарской государственной компании "Булгаргаз" Деницы Златевой, о завершении отношений пока что судить рано.

"Закончились ли отношения, еще предстоит выяснить, но коммерческих отношений между "Булгаргазом" и "Газпромом" в рамках контракта, который заканчивается с 1 января 2023 года, не будет", - сообщила она.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы