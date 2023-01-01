



Болгары не договорились о поставках газа из РФ

В преддверии Нового года Болгария так и не сумела договориться о поставках газа из России на 2023 год.



Об этом сообщает издание Вlitz.



В частности, страна не продлила контракт с "Газпромом", срок действия которого истекает в воскресенье.



По словам руководительницы болгарской государственной компании "Булгаргаз" Деницы Златевой, о завершении отношений пока что судить рано.



"Закончились ли отношения, еще предстоит выяснить, но коммерческих отношений между "Булгаргазом" и "Газпромом" в рамках контракта, который заканчивается с 1 января 2023 года, не будет", - сообщила она.