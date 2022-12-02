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Безработица в США: прогнозный уровень - выше среднего
02.12.2022 17:08 Алина Груднева

Безработица в США: прогнозный уровень - выше среднего

Американский рынок труда продолжает демонстрировать относительную стабильность.

 
Уровень безработицы в ноябре остался без изменений - 3,7%. 
 
В прошлом месяце было 263 тысячи новых рабочих мест.
 
Это выше прогнозов, которые, составляли всего около 200 тысяч.

Средний доход вырос еще на 0,6% в прошлом месяце после роста на 0,5% в октябре, что представляет собой ежегодное увеличение средней заработной платы в США на 5,1%.

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