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Австрия передумала: 12-му пакету санкций против РФ быть
17.12.2023 10:14 Алина Груднева

Австрия передумала: 12-му пакету санкций против РФ быть

Австрия передумала накладывать вето на 12-й пакет санкций Евросоюза против России.

По данным Reuters, это произошло после того, как Украина исключила австрийский банк Raiffeisen из списка международных спонсоров войны.

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По словам собеседника информагентства в ЕС, эта договоренность являлась частью компромисса Вены.

Ожидается, что новый пакет санкций против РФ будет принят Евросоюзом на следующей неделе. 

Напомним, что накануне стало известно о том, что Австрия в последний момент заблокировала принятие 12-го пакета антироссийских санкций перед предстоящим саммитом ЕС. 

Требование Венны относительно банка Raiffeisen последовало после аналогичного действия Венгрии, которая ранее добилась исключения своего OTP из того же списка. 

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