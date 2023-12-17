Австрия передумала: 12-му пакету санкций против РФ быть
Австрия передумала накладывать вето на 12-й пакет санкций Евросоюза против России.
По данным Reuters, это произошло после того, как Украина исключила австрийский банк Raiffeisen из списка международных спонсоров войны.
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По словам собеседника информагентства в ЕС, эта договоренность являлась частью компромисса Вены.
Ожидается, что новый пакет санкций против РФ будет принят Евросоюзом на следующей неделе.
Напомним, что накануне стало известно о том, что Австрия в последний момент заблокировала принятие 12-го пакета антироссийских санкций перед предстоящим саммитом ЕС.
Требование Венны относительно банка Raiffeisen последовало после аналогичного действия Венгрии, которая ранее добилась исключения своего OTP из того же списка.