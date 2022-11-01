



Австрия обеспечила запасы газа на зиму

Хранилища голубого топлива в Австрии заполнены на 90%, что составляет примерно 87 ТВт-час. Это означает, что Австрия смогла обеспечить себе годовое потребление газа, расширяя диверсификацию поставок.



Страна имеет одни из крупнейших газовых хранилищ пропорционально численности населения, но в 2021 году она была государством, наиболее зависящим от российского газа.



"Федеральное правительство выполнило свою домашнюю работу по энергоснабжению и сделало резервы для предстоящего отопительного сезона. Кроме того, власти уже осуществили первые шаги подготовки к следующему году", – заявил канцлер Карл Нехаммер.