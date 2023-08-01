



Amazon инвестирует 7,2 млрд долларов в Израиль и запускает облачный сервис AWS

Компания Amazon заявила во вторник, 1 августа, что планирует инвестировать около 7,2 млрд долларов до 2037 года в Израиль и запустила в стране свои центры обработки данных Amazon Web Services (AWS).



Облачные сервисы Amazon в регионе позволят правительству страны запускать приложения и хранить данные в центрах обработки данных, расположенных в Израиле.



“Создание дата-центров в регионе позволит нам перенести значительные правительственные рабочие нагрузки в облако, и мы уверены, что это поможет нам ускорить цифровую трансформацию в государственном секторе”, – сказал Яли Ротенберг, Генеральный бухгалтер Израиля.



AWS – это платформа облачных вычислений Amazon, используемая такими компаниями, как Netflix, General Electric и Sony, обеспечивающая хранение, бесперебойную работу в сети и кибер-безопасность.



Компания заявила, что после расширения AWS будет доступна в 32 географических регионах, добавив, что ее инвестиции в Израиль добавят около 13,9 млрд долларов к валовому внутреннему продукту Израиля.