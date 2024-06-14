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Акционеры Tesla одобрили выплату рекордного бонуса Илону Маску
14.06.2024 12:02 Алина Груднева

Акционеры Tesla одобрили выплату рекордного бонуса Илону Маску

Акционеры Tesla одобрили выплату рекордного бонуса американскому миллиардеру Илану Маску.

По данным ВВС, компенсационный пакет составил 56 млрд долларов.

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Уточняется, что он был одобрен еще в 2018 году. После иска, который подал один из акционеров, суд в Делавэре отменил выплату. Теперь эксперты не исключают, что новое решение акционера вновь может быть опротестовано в суде.

Также в ходе ежегодного собрания 13 июня был одобрен перенос штаб-квартиры компании из Дэлавэра в Техас.

"Я просто хочу начать с того, что, черт возьми, я люблю вас, ребята", - прокомментировал Маск решение акционеров.

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