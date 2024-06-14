



Акционеры Tesla одобрили выплату рекордного бонуса Илону Маску

Акционеры Tesla одобрили выплату рекордного бонуса американскому миллиардеру Илану Маску.



По данным ВВС, компенсационный пакет составил 56 млрд долларов.



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Уточняется, что он был одобрен еще в 2018 году. После иска, который подал один из акционеров, суд в Делавэре отменил выплату. Теперь эксперты не исключают, что новое решение акционера вновь может быть опротестовано в суде.



Также в ходе ежегодного собрания 13 июня был одобрен перенос штаб-квартиры компании из Дэлавэра в Техас.



"Я просто хочу начать с того, что, черт возьми, я люблю вас, ребята", - прокомментировал Маск решение акционеров.