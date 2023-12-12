Акции Macy's растут на надеждах на выкуп за 5,8 млрд долларов
Акции американского универмага Macy's выросли на фоне надежд на сделку по выкупу акций на сумму $5,8 млрд.
Группа инвесторов предложила заплатить 21 доллар за каждую акцию ритейлера, которой они еще не владеют, сообщают американские СМИ со ссылкой на неназванные источники.
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Macy's, основанная 165 лет назад, известна тем, что проводит парад в День благодарения в Нью-Йорке.
Компания, владеющая Bloomingdale's и косметической фирмой Bluemercury, управляет более чем 720 магазинами в США.
Предложение оценивает акции компании примерно на 20 % выше, чем 17,39 доллара, которые они стоили в пятницу, до того как в СМИ появились сообщения о предложении.
Macy's отказалась от комментариев, как и Brigade Capital Management, одна из фирм, которые, по сообщениям, участвуют в предложении.
Другая компания, Arkhouse Management, не ответила на запрос.